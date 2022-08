Tutti dimessi gli scout intossicati | l’Ats spiega cosa è successo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 agosto 2022) Bergamo. Sono statii 17provenienti dal Belgio ricoverati a Bergamo dopo un’intossicazione avvenuta fuori città.era intervenuta in un esercizio commerciale in Città Alta dove gli, la maggiora parte tra i 12 e 14 anni, accusavano sintomi gastroenterici presumibilmente riconducibili a una tossinfezione alimentare. Dalle prime informazioni acquisite, si è appreso che le persone coinvolte avevano mangiato un pasto a base di pesce la sera precedente in una struttura in cui erano ospiti, in provincia di Monza Brianza. Nello stesso luogo avevano consumato il pranzo della domenica. Il medico e il tecnico della prevenzione di turno si sono recati sul posto per poter raccogliere ulteriori notizie e verificare la situazione in corso. Nel locale di Bergamo, tutto il gruppo ha ...