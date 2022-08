Team Ferrari

Leggi su gqitalia

(Di martedì 9 agosto 2022) Il comune di Maranello è collegato alla città di Bologna da un’autostrada stretta e assolata, spesso congestionata dal traffico dei camion. Se guidi come un comune mortale, il tempo di percorrenza dall’aeroporto del capoluogo dell’Emilia-Romagna è di 50 minuti, un po’ meno se adotti lo stile Maranello e, a imitazione delle divinità locali, affronti continui sorpassi per farti strada più velocemente. In fondo, ci stiamo recando nel luogo in cui sorge la sede della celebre casa automobilistica, dove si producono roadster e auto da corsa fin dagli anni ’40 e si trova il quartier generale della Scuderia, il miticodi Formula 1. Ho sentito un residente di lingua inglese chiamare questo centro di 17.000 abitanti «Land»; in Italia non si usa come espressione, perché Maranello è già sinonimo di ...