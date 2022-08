Simeone, addio Verona: rimane in Serie A, affare da 12 milioni (Di martedì 9 agosto 2022) Il Napoli sta portando avanti parallelamente la cessione di Petagna al Monza e l’acquisto di Simeone dal Verona. Il Cholito arriverà... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Il Napoli sta portando avanti parallelamente la cessione di Petagna al Monza e l’acquisto didal. Il Cholito arriverà...

Mercato_SerieA : Simeone, addio Verona: rimane in Serie A, affare da 12 milioni - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? INFO SOS - #Simeone, l'addio al #Verona è a un passo! Pronto a restare in Serie A ? - SOSFanta : ?? INFO SOS - #Simeone, l'addio al #Verona è a un passo! Pronto a restare in Serie A ? - Alessan97387261 : @VincenzoFusco69 Troppo ottimista questa squadra anche con Simeone ed eventualmente Raspadori con cui la trattativa… - SportdelSud : ???? Con l'addio di #Petagna, si sblocca anche la trattativa per Giovanni #Simeone al #Napoli. Chiusura attesa nelle… -