Scacchi, Olimpiadi 2022: Uzbekistan e Ucraina vincono Open e femminile. Italia 47a e 29a nelle due classifiche (Di martedì 9 agosto 2022) Si sono concluse le Olimpiadi Scacchistiche numero 44 in quel di Chennai, in India. Dopo aver sognato a lungo una doppietta, però, il Paese ospitante è rimasto all’asciutto in termini di vittorie di squadra. A trionfare al termine dell’11° e ultimo turno, infatti, è l’Uzbekistan in campo Open, mentre per quanto riguarda il femminile c’è il secondo successo dell’Ucraina, a 16 anni da Torino 2006 (e tra le due selezioni c’è il trait d’union rappresentato da Anna Ushenina). L’Uzbekistan ha dovuto conquistarsi con sforzo la vittoria finale, in virtù della vittoria di Gabriel Sargissian su Alexei Shirov, in grado di determinare il 2.5-1.5 dell’Armenia sulla Spagna. Con le patte di Nodirbek Abdusattorov con Anish Giri (risultato comunque rilevante per il 17enne già iridato ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Si sono concluse lestiche numero 44 in quel di Chennai, in India. Dopo aver sognato a lungo una doppietta, però, il Paese ospitante è rimasto all’asciutto in termini di vittorie di squadra. A trionfare al termine dell’11° e ultimo turno, infatti, è l’in campo, mentre per quanto riguarda ilc’è il secondo successo dell’, a 16 anni da Torino 2006 (e tra le due selezioni c’è il trait d’union rappresentato da Anna Ushenina). L’ha dovuto conquistarsi con sforzo la vittoria finale, in virtù della vittoria di Gabriel Sargissian su Alexei Shirov, in grado di determinare il 2.5-1.5 dell’Armenia sulla Spagna. Con le patte di Nodirbek Abdusattorov con Anish Giri (risultato comunque rilevante per il 17enne già iridato ...

