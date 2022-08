Roma, «Scendi o ti ammazzo»: sale nell’auto di una donna e la minaccia con un coltello (Di martedì 9 agosto 2022) Roma. Attimi di paura ieri per una donna nel quartiere Appio Claudio. Qui un malvivente è riuscito dapprima a salire nella sua auto e poi, con tanto di coltello, l’ha minacciata costringendo la vittima ad abbandonare la vettura. Il malintenzionato è poi scappato con la sua vettura, dove c’era anche la borsa della malcapitata. Leggi anche: «Se non mi dai i soldi ti ammazzo»: prima minaccia un minore, poi gli estorce denaro Paura all’Appio Claudio: donna minacciata in auto con un coltello I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 19, nel quartiere Appio Claudio e precisamente in via Sestio Calvino. Qui una donna di 34 anni che era appena salita a bordo della propria auto, è stata minacciata con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022). Attimi di paura ieri per unanel quartiere Appio Claudio. Qui un malvivente è riuscito dapprima a salire nella sua auto e poi, con tanto di, l’hata costringendo la vittima ad abbandonare la vettura. Il malintenzionato è poi scappato con la sua vettura, dove c’era anche la borsa della malcapitata. Leggi anche: «Se non mi dai i soldi ti»: primaun minore, poi gli estorce denaro Paura all’Appio Claudio:ta in auto con unI fatti sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 19, nel quartiere Appio Claudio e precisamente in via Sestio Calvino. Qui unadi 34 anni che era appena salita a bordo della propria auto, è statata con ...

CorriereCitta : Roma, «Scendi o ti ammazzo»: sale nell’auto di una donna e la minaccia con un coltello - italodimuccio1 : @AlexBazzaro scendi a roma ladrona mannaggia a te! - ccecchet : @AlexBazzaro Certo che voi invece di tasse e lavoro parlate ma senza conoscere l’argomento. Fino ad oggi non si è v… - ursw33tmama : @chissakepompini scendi a roma o salgo io?????????????????????????????? - IeeeMatteo : mamma chiede se la Casa Bianca è do' sta la regina ... la vecchia (cit.) sì sì ?? va be' Buckingham Palace ...Casa… -