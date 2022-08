Provincia di Caserta. Prima uccide la moglie poi si presenta in caserma con il figlio (Di martedì 9 agosto 2022) Prima uccide la moglie poi fugge in Italia con il figlio, arrestato giovane di origini romene. Si è consegnato questa mattina ai Carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa, A.R.C, 30 anni, residente nel comune della Provincia di Caserta. San Cipriano d’Aversa, 30enne arrestato per omicidio Il giovane era ricercato dai militari dell’arma poiché ritenuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 agosto 2022)lapoi fugge in Italia con il, arrestato giovane di origini romene. Si è consegnato questa mattina ai Carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa, A.R.C, 30 anni, residente nel comune delladi. San Cipriano d’Aversa, 30enne arrestato per omicidio Il giovane era ricercato dai militari dell’arma poiché ritenuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

