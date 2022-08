(Di martedì 9 agosto 2022) “: tutti i segreti della nuova, misteriosada bob di”. È questo il tema di un, promosso da due associazioni di abitanti del centro turistico, per discutere di un tema che finora le autorità hanno tenuto coperto, senza mai divulgare i veri progetti di quella che viene chiamata la “ristrutturazione” dellaEugenio Monti, dismessa dal 2008. In realtà si tratta di un rifacimento totale, con un nuovo percorso e un costo che è lievitato a 85 milioni di euro, almeno 25 milioni in più rispetto a quanto previsto fino a qualche mese fa. La realizzazione è inserita nel quadro delle opere per i Giochi Olimpici Milano-, che interessano tre regioni, Lombardia, Veneto e Trentino- Alto ...

fattoquotidiano : Milano-Cortina 2026, ma quali “Olimpiadi dell’autonomia” e “a costo zero”? Lo Stato ha già stanziato 2 miliardi di… - fattoquotidiano : Olimpiadi 2026, dibattito pubblico sulla pista da bob di Cortina: “85 milioni e rifacimento totale” - OttavioBrambil1 : @ricpuglisi Pnrr Linea ferroviari Matera ferrandina (20 km). 4 anni - 5 km in un anno 320 milioni - 16 milioni al k… - sportface2016 : #MilanoCortina, la situazione degli sponsor raccontata da #Novari - francescalorenz : @zaiapresidente complimenti per la gestione del traffico a #Cortina a 3 anni e mezzo dalle Olimpiadi 2026. 6km di c… -

Il Fatto Quotidiano

Poi ci sono altre trattative in corso, che ci porteranno a raggiungere un controvalore complessivo di 280 milioni entro il 2022, a fronte di un target, per ildi 575 milioni' .Un'operazione pensata anche in vista delleinvernali del, quando i piccoli comprensori potranno ospitare le squadre giovanili per gli allenamenti ed essere di supporto alle grandi ... Olimpiadi 2026, primo dibattito pubblico sulla pista da bob di Cortina: costi, progetto e dubbi Nonostante la pandemia e, subito dopo, la guerra in Ucraina, la Fondazione Milano Cortina ha dimezzato nel 2021 le perdite, fisiologiche per i primi anni, rispetto al budget; ha acquisito, e sta acqui ...Nonostante la pandemia e, subito dopo, la guerra in Ucraina, la Fondazione Milano Cortina ha dimezzato nel 2021 le perdite, fisiologiche per i primi anni, rispetto al budget; ha acquisito, e sta acqui ...