Michela Persico | bikini bollente | “Un po’ di sole tra una chiacchiera e l’altra”

LucaForlini : RT @JPeppp: Praticamente a bloccare il mercato della Juve sono Veronique Rabiot e Michela Persico. Tutte a noi capitano. - AleGobbo87 : RT @JPeppp: Praticamente a bloccare il mercato della Juve sono Veronique Rabiot e Michela Persico. Tutte a noi capitano. - andreamusso97 : RT @JPeppp: Praticamente a bloccare il mercato della Juve sono Veronique Rabiot e Michela Persico. Tutte a noi capitano. - alemiglio2002 : RT @JPeppp: Praticamente a bloccare il mercato della Juve sono Veronique Rabiot e Michela Persico. Tutte a noi capitano. - GPeppe34N : RT @JPeppp: Praticamente a bloccare il mercato della Juve sono Veronique Rabiot e Michela Persico. Tutte a noi capitano. -

BergamoNews.it

, compagna di Daniele Rugani, riprende lo scherzo fatto dal difensore della Juve ad un amico della ...E ancora: Rugani è negli States edice di essere gelosa. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate dei campioni ... Michela Persico, lady Rugani in vacanza nella sua Bergamo La giornalista e presentatrice tv, compagna di Rugani, mostra ancora una volta un fisico impeccabile a bordo piscina ...Michela Persico, il suo vestito è decisamente stretto ed aderente come non mai: tanto è vero che il suo lato 'A' è troppo in difficoltà ...