Le vacanze di Letizia di Spagna e della famiglia reale | donne comuni tra la folla

Leggi su velvetmag

(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di vacane anche per i reali europei. Nessuna location da extra-lusso e nessuna isola tropicale per ladel re Felipe di. I paparazzi hanno fotografato le tre generazioni direali spagnole in giro per Palma di Maiorca. Presenti la regina, la regina Sofia e le due principessine Leonor e Sofia. Le tresi sono riunite per una serata estiva molto alla moda. La reginadiè apparsa raggiante di fronte ai fotografi, accompagnata dalle sue due figlie, la principessa Leonor e la principessa Sofia, così come sua suocera, la regina Sofia. La stampa non ha potuto ignorare queste tre generazioni a confronto: tutte diverse ma super eleganti e glamour. AnsaSecondo le notizie, tutte ledi re Felipe hanno ...