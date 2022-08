Kinto go, l'app di mobilita' integrata di Toyota, si rinnova (Di martedì 9 agosto 2022) Kinto Go , l'aggregatore multimodale di servizi di mobilità di Kinto , terzo brand globale del gruppo Toyota dedicato alla mobilità semplice, inclusiva, sostenibile si rinnova introducendo importanti ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 9 agosto 2022)Go , l'aggregatore multimodale di servizi di mobilità di, terzo brand globale del gruppodedicato alla mobilità semplice, inclusiva, sostenibile siintroducendo importanti ...

vivereitalia : Toyota, si rinnova la app di mobilità Kinto Go - ledicoladelsud : Toyota, si rinnova la app di mobilità Kinto Go - Italpress : Toyota, si rinnova la app di mobilità Kinto Go - BarbaraPremoli : KINTO Go, l’app Toyota si rinnova - MotoriNoLimits : KINTO Go, l’app Toyota si rinnova -