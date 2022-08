Il conduttore non sente la vecchiaia anche grazie ai due marmocchietti che lo aspettano a casa (Di martedì 9 agosto 2022) Enrico Brignano, 56 anni, è un uomo sposato. Da pochissimi giorni: il 30 luglio 2022, l’attore e la showgirl Flora Canto, con cui già condivide due bambini, si sono sposati, dopo otto anni d’amore. Ma forse stiamo correndo troppo, e vale la pena fare un passo indietro, scoprendo anche qualcosa del passato di questo comico-attore tanto amato dal pubblico. Enrico Brignano, tra tv e vita privata guarda le foto Leggi anche › “Tutte lo vogliono”: su Rai2 la commedia degli equivoci con Enrico Brignano e ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 agosto 2022) Enrico Brignano, 56 anni, è un uomo sposato. Da pochissimi giorni: il 30 luglio 2022, l’attore e la showgirl Flora Canto, con cui già condivide due bambini, si sono sposati, dopo otto anni d’amore. Ma forse stiamo correndo troppo, e vale la pena fare un passo indietro, scoprendoqualcosa del passato di questo comico-attore tanto amato dal pubblico. Enrico Brignano, tra tv e vita privata guarda le foto Leggi› “Tutte lo vogliono”: su Rai2 la commedia degli equivoci con Enrico Brignano e ...

vditrapani : 'Lei faccia il conduttore, non la parte'. @GuidoCrosetto, è esattamente quello che @seniobonini ha fatto: il giorna… - Mov5Stelle : Fratelli d'Italia, oltre a non riconoscere i meriti al leader del M5S ben ribaditi da @RicRicciardi arrivò a non vo… - vaticannews_it : 'Il filo conduttore della mostra è l'attualità: io non faccio altro che soffermarmi e sottolineare i messaggi di… - tizianacampodon : RT @ilruttosovrano: Giornalista del Tg1 ricorda che Fratelli d'Italia ha votato 5 volte contro il Pnrr e Crosetto risponde: 'Faccia il cond… - MgraziaT : RT @mimosaosa: A furia di trasformare i giornalisti in reggimicrofoni timorati del padrone, in molti sono convinti che non serva loro neppu… -