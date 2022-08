Ict | contro gli sprechi di acqua digitalizzazione e hi-tech

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Labitalia) - Nelle case italiane l'energia necessaria alla produzione dicalda rappresenta circa il 25% di quella totale utilizzata, mentre il consumo medio diad uso civile coincide con il 20% dei consumi totali. Tanta di questa, purtroppo, si disperde nella rete di distribuzione: in Italia in media va perso il 42% dell'immessa, con punte di ben oltre il 60% che scendono a 20% nei casi più virtuosi. Numeri allarmanti, specie se paragonati al 8% della Germania o al 4% della Danimarca, che portano il consumo pro capite annuo a 200 litri, secondo i dati provenienti da un documento elaborato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Con il cambiamento climatico in atto e le temperature estive sempre più tropicali, la grande sfida di oggi èla siccità. Ma le soluzioni ...