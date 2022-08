Giugliano | maxi incendio in zona Asi | si teme per le baracche del campo nomadi

Teleclubitalia.it

E' il bilancio di una- operazione antidroga dei carabinieri scattata a Perugia sotto la ...di nigeriani che si occupavano di far arrivare la droga dall'estero e in parte dalla Campania (...... Campania e Umbria della Procura di Perugia: 24 misure cautelarioperazione antidroga, in ... L'attività ha inoltre interessato i territori diin Campania (NA) e quello di Frignano (CE), ... Giugliano, maxi rogo tossico all’alba in via Carrafiello: cittadini esasperati di Enzo Beretta Ventiquattro chili di eroina, che venduti per strada al dettaglio avrebbero fruttato un milione di euro, e 150 mila euro in contanti, sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine di ...Spaccio di eroina, maxi operazione tra Umbria, Campania e Lombardia: arrestate oltre 40 persone e sequestrati 24 chilogrammi di droga ...