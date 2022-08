(Di martedì 9 agosto 2022) Ha chiuso ina 192,18al MWh il gas naturale sulla piazza di. In ribasso dello 0,45% i contratti futures sul mese di settembre. In controtendenza il prezzo segnato sulla piazza di ...

fisco24_info : Gas: chiude in calo a 192,18 euro al MWh ad Amsterdam: Contratti futures sul mese di settembre in ribasso dello 0,4… - isabelladegugli : RT @terrarealtime: Caro Gas e materie prime: chiude la Colussi di Assisi. Trecento a casa, vittime “della pace?” - MarcoCaptain75 : RT @terrarealtime: Caro Gas e materie prime: chiude la Colussi di Assisi. Trecento a casa, vittime “della pace?” - GRETA1SGARBO : RT @terrarealtime: Caro Gas e materie prime: chiude la Colussi di Assisi. Trecento a casa, vittime “della pace?” - Larisa40765958 : RT @terrarealtime: Caro Gas e materie prime: chiude la Colussi di Assisi. Trecento a casa, vittime “della pace?” -

Ha chiuso in calo a 192,18 euro al MWh ilnaturale sulla piazza di Amsterdam. In ribasso dello 0,45% i contratti futures sul mese di settembre. In controtendenza il prezzo segnato sulla piazza di Londra (+0,24%), che ha supetato le 4 ...Infine, il prezzo delad Amsterdam è poco mosso a 193 euro al megawattora. BTp, spread stabile a 213 punti base Chiusura stabile per lo spread BTp/Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di ...Ha chiuso in calo a 192,18 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. In ribasso dello 0,45% i contratti futures sul mese di settembre. (ANSA) ...Con l’approvazione del Parlamento europeo e la pubblicazione ufficiale, gli Stati si preparano a seguire le direttive della Commissione: cosa farà l’Italia ...