Elezioni | Pasquino | “Eleggeremo un Parlamento pessimo | colpa di questa legge elettorale”

(Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Quello che conta in una democrazia parlamentare è la: se c’è una buonasi erà un buon, se invece è pessima, come è laRosato, i cittadini italiani eranno un. E’ avvenuto nel 2018 e adesso accadrà nel 2022”. Così l’accademico dei Lincei Gianfranco, professore emerito di Scienze politiche all’Università di Bologna, che ha recentemente pubblicato ‘Tra scienza e politica. Una autobiografia’., commentando i recenti sviluppi nello scenario delle alleanze elettorali, aggiunge all’Adnkronos: “Sono sicuro cheun ...

