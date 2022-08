Domenico Berardi reagisce agli insulti di un tifoso e lo insegue fuori dallo stadio | VIDEO (Di martedì 9 agosto 2022) Una sconfitta inaspettata, con il Sassuolo eliminato dalla Coppa Italia nel derby contro il Modena. Ma questa notizia meramente sportiva è passata in secondo piano per via del comportamento di Domenico Berardi. L’ala offensiva dei neroverdi e della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, si è reso protagonista di una “quasi rissa” al termine del match con un tifoso avversario fuori dallo stadio. Solo l’intervento di alcuni presenti e delle forze dell’ordine hanno evitato che il calciatore entrasse in contatto con il sostenitore della squadra di casa. L’esterno del #Sassuolo e della Nazionale Domenico #Berardi, insultato da un tifoso dopo il ko in Coppa Italia, reagisce e lo insegue ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Una sconfitta inaspettata, con il Sassuolo eliminato dalla Coppa Italia nel derby contro il Modena. Ma questa notizia meramente sportiva è passata in secondo piano per via del comportamento di. L’ala offensiva dei neroverdi e della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, si è reso protagonista di una “quasi rissa” al termine del match con unavversario. Solo l’intervento di alcuni presenti e delle forze dell’ordine hanno evitato che il calciatore entrasse in contatto con il sostenitore della squadra di casa. L’esterno del #Sassuolo e della Nazionale, insultato da undopo il ko in Coppa Italia,e lo...

