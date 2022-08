Cremonese-Ternana | aggrediti due tifosi grigiorossi nella notte Indagini dei carabinieri

(Di martedì 9 agosto 2022) Al termine della sfida di Coppa Italia tra, vinta per 3-2 dal club lombardo, alcunigrigio rossi sono staticon calci e pugni mentre stavano andando via da Ferrara. La vicenda adesso è finita nelle mani dei, che stanno indagando per identificare i colpevoli. L’aggressione si è verificata intorno alle 2: dopo essere scesi dal pullmino le sei vittime sono state affrontate da un gruppo che li avrebbe seguiti sin dall’uscita. La violenza sarebbe legata a rivalità calcistiche, anche se la vicenda è ancora tutta da chiarire. Duesono rimasti feriti e uno è stato ricoverato in ospedale. SportFace.

- FC Twente 0 - 1 16:45 AZ - Go Ahead Eagles 2 - 0 CALCIO - COPPA ITALIA 17:45 Genoa - Benevento 3 - 2 18:00 Modena - Sassuolo 3 - 2 21:003 - 2 21:15 Bologna - Cosenza 1 - 0 ......PALUMBO Antonio () PANADA Simone (Modena) PANICO Ciro (Cosenza) PEREZ Patricio Nehuen (Udinese) PERTICONE Romano (Cittadella) PIROLA Lorenzo (Salernitana) QUAGLIATA Giacomo () REMY ...Al termine della sfida di Coppa Italia tra Cremonese e Ternana, vinta per 3-2 dal club lombardo, alcuni tifosi grigio rossi sono stati aggrediti con calci e pugni mentre stavano andando via da Ferrara ...In attesa dell'esordio in Coppa Italia, il mercato grigiorosso non ha soluzione di continuità: attesa per la punta Dessers.