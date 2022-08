Condanna di animali sani | la Asl si appella a un regolamento Ue

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 agosto 2022) – Ma i cinghiali selvatici possono continuare a scorrazzare per la città e per la campagna senza che sia preso alcun provvedimento – Sulla assurda vicenda degliche la Asl Roma 1 vuole abbattere per combattere la peste suina africana, da cui gliospiti della Sfattoria non sono contagiati, si registrano oggi alcune novità che, con l’intento di chiarire, non chiariscono nulla. Insomma, per combattere la peste suina africana, che non contagia l’uomo, la Asl vorrebbe ammazzare glirinchiusi in un recinto protetto, lasciando liberi di scorrazzare per la città e per la campagna cinghiali di cui non si sa se sono infetti oppure no. La Asl Roma 1 sia uno dei tanti, troppi, regolamenti europei per giustificare la decisione. Una decisione che però non ...