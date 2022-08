Comune di Casoria, l’ing. Luca Brancaccio si dimette dalla carica di assessore (Di martedì 9 agosto 2022) l’ing. Luca Brancaccio comunica al sindaco di Casoria le dimissioni dalla carica di assessore con delega ai Lavori Pubblici, Manutenzione edilizia comunale e scolastica, Idrogeologia del Territorio e Sistemi Informativi ed Informatici. l’ing. Luca Brancaccio in una nota inviata alla stampa comunica di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore rivestita presso il Comune Leggi su 2anews (Di martedì 9 agosto 2022)comunica al sindaco dile dimissionidicon delega ai Lavori Pubblici, Manutenzione edilizia comunale e scolastica, Idrogeologia del Territorio e Sistemi Informativi ed Informatici.in una nota inviata alla stampa comunica di aver rassegnato le dimissionidirivestita presso il

