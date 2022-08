Una generazione tollerante che non conosceva l’omofobia

Leggi su butac

(Di lunedì 8 agosto 2022) Ho una certa età, mancano poche settimane ai cinquant’anni e nell’ultimo periodo mi è capitato di vedere su bacheche Facebook, anche di amici, questo post che vi riporto: SIETE VOI CHE AVETE INIZIATO A METTERE I PALETTI : La nostraera. E non lo sapeva. Vi siete inventati il fluid gender e di conseguenza,. Io vengo dallache ascoltava e amava David Bowie e Lou Reed, e non si è mai posta il problema di che preferenze sessuali avessero. Fregava niente, anzi, contenti loro e in qualche caso beati loro. Elton John, Freddie Mercury, George Michael. Siamo anche lache amava i Led Zeppelin, i Deep Purple, Neil Young, gli Eagles… Senza porsi il problema dei testi che oggi sarebbero giudicati sessisti. Quando arrivò Boy George non ci chiedemmo se gli ...