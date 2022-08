Torre di Mosto (Venezia), colpisce ex moglie con balestra poi si uccide (Di lunedì 8 agosto 2022) commenta Un uomo residente a Torre di Mosto (Venezia) ha tentato di uccidere l'ex moglie utilizzando una balestra, poi si è tolto la vita nel garage della propria abitazione. Secondo i carabinieri, l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 agosto 2022) commenta Un uomo residente adi) ha tentato dire l'exutilizzando una, poi si è tolto la vita nel garage della propria abitazione. Secondo i carabinieri, l'...

MediasetTgcom24 : Torre di Mosto (Venezia), colpisce ex moglie con balestra poi si uccide #venezia #torredimosto #balestra - iofausto : Si il mosto ce lo avete in testa e fermenta per bene..... Asini è Torre di Mosto - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: A dare l'allarme alcuni conoscenti. L'uomo si è ucciso nel garage di casa utilizzando l'arma con cui aveva ferito la donn… - News24_it : Tragedia familiare a Torre di Mosto. Tenta di uccidere la moglie e poi si toglie la vita. Lei è grave -… - cristinareggini : #Omicidio #suicidio Tragedia familiare a Torre di Mosto. Tenta di uccidere la moglie e poi si toglie la vita. Lei è… -