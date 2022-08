"Stanno tutti bene", una storia bella e commuovente (con un cast d'eccezione) (Di lunedì 8 agosto 2022) Stanno tutti bene La5 ore 21.10. Con Robert De Niro, Kate Beckinsale e Drew Barrymore. Regia di Kirk Jones. Produzione USA 2009. Durata: 1 ora e 39 minuti LA TRAMA Un vecchio signore, rimasto vedovo, decide di mettersi in viaggio e andare a trovare i suoi quattro figli. Da anni tutti sono distanti da lui e distanziati tra loro. Perciò all'uomo non sembra una cattiva idea mettersi in viaggio per il grande paese e rivederli dopo molto tempo. In realtà è una cattiva idea. Perchè tutti hanno un sacco di problemi e li rovesciano sul vecchio. Pure, lui tornato a casa, troverà la forza d'animo per raccontare agli altri (e a sè stesso) che Stanno tutti bene. PERCHÈ VEDERLO Perché la storia è bella e commovente. Forse non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)La5 ore 21.10. Con Robert De Niro, Kate Beckinsale e Drew Barrymore. Regia di Kirk Jones. Produzione USA 2009. Durata: 1 ora e 39 minuti LA TRAMA Un vecchio signore, rimasto vedovo, decide di mettersi in viaggio e andare a trovare i suoi quattro figli. Da annisono distanti da lui e distanziati tra loro. Perciò all'uomo non sembra una cattiva idea mettersi in viaggio per il grande paese e rivederli dopo molto tempo. In realtà è una cattiva idea. Perchèhanno un sacco di problemi e li rovesciano sul vecchio. Pure, lui tornato a casa, troverà la forza d'animo per raccontare agli altri (e a sè stesso) che. PERCHÈ VEDERLO Perché lae commovente. Forse non ...

DSantanche : Pur di non perdere le poltrone la sinistra punta ad un 'tutti dentro' che vada oltre le idee, i programmi e gli int… - pbersani : #2agosto. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato e stanno lavorando per conquistare la verità. - matteosalvinimi : Calenda vuole tutti al Liceo, basta con Istituti Tecnici e Professionali. A me sembra una sciocchezza, a migliaia d… - 2rMarzia : RT @aldo_rovi: @evamarghe Lo dica all'Australia che il blocco navale non si può fare. Loro lo stanno facendo da una ventina d'anni, nel nor… - ossequioso : Dicono che c'è troppa anidride carbonica, ma poi non ce n'è abbastanza neppure per fare l'acqua frizzante. Mah... -