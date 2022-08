Gazzetta_it : Spagna batte Italia 14-2. Dalla #Juve all'Inter, il nostro calcio non è grande. Il commento di Stefano Agresti - 4Harrier : Comunque tra ieri e oggi Spagna batte Italia 5 a 0 Azz - Alethemummy : @guidomarchello Sono stata in Spagna senza contanti, solo bancomat e prepagata. Non hanno mai funzionato, nemmeno p… - zazoomblog : Scacchi Olimpiadi 2022: Italia Open pari con la Moldavia femminile ko con la Spagna. Fenomeno Gukesh: batte Caruana… - OA_Sport : Alle Olimpiadi Scacchistiche 2022 continua la corsa fenomenale di D Gukesh: l'indiano batte anche Caruana ed è a 8… -

Corriere dello Sport

Tra sabato e domenica, in quest'ultimo weekend senza campionato, le nostre squadre hanno giocato sei amichevoli contro i club spagnoli: hanno conquistato due punti. Merito - si fa per dire - del ...... l' Atletico Madridla Juventus per 4 a 0 nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio del ... dal 2010 in poi l'Atletico ha vinto due volte la Liga, una Coppa del Re, una Supercoppa di, ... Trofeo Gamper, Barcellona a valanga: 6-0 ai Pumas! Che festa per Lewandowski Continua la collezione di titoli Europei giovanili della Spagna. Dopo la doppietta in Under 20 (maschile e femminile) arriva la corona nell'Under 18 ...Il club andaluso ha reso noto attraverso il proprio profilo Twitter di essere a un passo dall'acquisto del fantasista ex Real Madrid ...