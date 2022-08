Scambio di accuse sui bombardamenti alla centrale di Zaporizhzhia (Di lunedì 8 agosto 2022) Scambio di accuse tra Mosca e Kiev attorno agli attacchi avvenuti nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell’Ucraina e d’Europa. Nei giorni scorsi a lanciare l’allarme, sui possibili rischi di un attacco militare all’impianto, era stata l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, anche chiedendo di far accedere i propri ispettori. Poi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky aveva accusato la Russia di utilizzare Zaporizhzhia “per il terrore”. Per Mosca le forze ucraine sarebbero responsabili dei bombardamenti avvenuti nei giorni scorsi attorno centrale nucleare di Zaporizhzhia Oggi la Russia ha accusato oggi le forze ucraine di essere responsabili dei bombardamenti avvenuti nei giorni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022)ditra Mosca e Kiev attorno agli attacchi avvenuti nell’area dellanucleare di, la più grande dell’Ucraina e d’Europa. Nei giorni scorsi a lanciare l’rme, sui possibili rischi di un attacco militare all’impianto, era stata l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, anche chiedendo di far accedere i propri ispettori. Poi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky aveva accusato la Russia di utilizzare“per il terrore”. Per Mosca le forze ucraine sarebbero responsabili deiavvenuti nei giorni scorsi attornonucleare diOggi la Russia ha accusato oggi le forze ucraine di essere responsabili deiavvenuti nei giorni ...

fcolarieti : Scambio di accuse sui bombardamenti a Zaporizhzhia. Per Mosca è stata Kiev a colpire l'area. Per gli ucraini le for… - peacelink : #Ucraina #Russia 'È scambio di accuse tra Kiev e Mosca per i danni accertati ieri alla centrale #nucleare ucraina… - codeghino10 : RT @Tg3web: Continua lo scambio d'accuse tra russi e ucraini per il lancio di missili vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'Agen… - giusyutano : RT @Tg3web: Continua lo scambio d'accuse tra russi e ucraini per il lancio di missili vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'Agen… - PalmeStef : RT @Tg3web: Continua lo scambio d'accuse tra russi e ucraini per il lancio di missili vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'Agen… -