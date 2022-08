venti4ore : Incendio all’Interporto di Prato vigili del fuoco in azione su tre focolai - Nazione_Prato : Prato, incendio in zona Interporto: tre focolai impegnano i vigili del fuoco - venti4ore : Prato, incendio in zona Interporto tre focolai impegnano i vigili del fuoco - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Incendio di vegetazione nella zona dell'Interporto: le fiamme partite da tre diversi f… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Bologna - Prato, dalle ore 12:00 traffico ferroviario tornato… -

gonews

Sono intervenuti i vigili del fuoco Per approfondire : Articolo :, ancora una notte di incendi Articolo :in una ditta tessile I vigili del fuoco del comando disono intervenuti dalle ore 17 nella zona dell'Interporto del comune di, per lo spegnimento di undi ...I vigili del fuoco del comando sono intervenuti dalle ore 17:00 nella zona Interporto del comune di, per lo spegnimento di undi vegetazione. Tre distinti focolai che hanno impegnato 15 unità dei vigili del fuoco con 6 automezzi oltre a diverse squadre AIB della Regione Toscana. In ... Incendio all'Interporto di Prato: vigili del fuoco in azione su tre focolai I vigili del fuoco del comando sono intervenuti dalle ore 17:00 nella zona Interporto del comune di Prato, per lo spegnimento di un incendio di ...Prato, 8 agosto 2022 - I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti dalle ore 17 nella zona dell'Interporto del comune di Prato, per lo spegnimento di un incendio di vegetazione. Si tratta ...