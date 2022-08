Poche speranze per la balena beluga | bloccata nella Senna continua a rifiutare il cibo

MediasetTgcom24 : Beluga arenato nella Senna, rifiuta anche il cibo | 'Poche le speranze di salvarlo' #manica #seashepherdfrance… - positanonews : #Copertina #Cronaca #animali #beluga #parigi Beluga ancora bloccato nella Senna a 70 Km da Parigi: poche speranze d… - TAEGIC0SM0S : @JKIKIG4I Idem! C'è una data che combacia con il mio compleanno ma le speranze sono poche?? - venmouse : @valtinyy Da quello che ho capito se ti iscrivi alla loro newsletter li puoi comprare già domani, altrimenti dal 12… - massimo_san : RT @Open_gol: L'animale di solito nuota nelle acque fredde dell'Artico Non è ancora chiaro come mai sia arrivato così a Sud -

Gli ambientalisti francesi stanno lavorando da giorni per cercare di far mangiare una balena beluga denutrita, bloccata nella Senna a circa 70 km a Nord di Parigi . Sea Shepherd France lunedì ha fatto ...