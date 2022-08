Modena | Tesser | “Con il Sassuolo vinto con merito | ma ora testa al campionato”

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il tecnico delAttilio, ai microfoni di Mediaset, ha commentato il successo della sua squadra in Coppa Italia contro il. L’allenatore ha elogiato i suoi ragazzi, consigliando però di non abbassare l’attenzione in vista del: “Faccio i complimenti ai ragazzi per una prestazione molto bella, abbiamoconma c’è la consapevolezza che domenica sera abbiamo il Frosinone e dobbiamo pensare di non aver fatto nulla”. Sempre il tecnico poi aggiunge sugli obbiettivi stagionali: “Cerco di mettere in pratica la mia esperienza, ma ho un gruppo di ragazzi straordinari e far bene aiuta a fare bene. Sono anche arrivati giocatori di categoria che ci daranno una mano importante ma l’obiettivo è raggiungere una salvezza anticipata”. SportFace.