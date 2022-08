Mire cinesi sul Pnrr. Zonergy (Zte) sbarca a Milano (Di lunedì 8 agosto 2022) Il 27 luglio scorso Zonergy, società fondata nel 2007 su iniziativa del colosso tecnologico Zte e principale fornitore cinese di soluzioni per le energie rinnovabili specializzato in microgrid intelligenti, ha inaugurato una nuova sede a Milano ampliando la propria presenza in Europa e in Italia. L’obiettivo, recita un comunicato stampa, è entrare nel settore europeo delle energie rinnovabili offrendo alcune delle soluzioni più avanzate in termini di pannelli solari, moduli fotovoltaici e soluzioni di accumulo di energia a tutti i professionisti del settore dell’energia solare che operano nel settore residenziale, commerciale e su larga scala. L’ACCORDO CON DESASOLAR Per la distribuzione delle proprie soluzioni in Italia, Zonergy lavorerà in sinergia con Desolar, la nuova business unit di Desa Srl (società specializzata nella ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 agosto 2022) Il 27 luglio scorso, società fondata nel 2007 su iniziativa del colosso tecnologico Zte e principale fornitore cinese di soluzioni per le energie rinnovabili specializzato in microgrid intelligenti, ha inaugurato una nuova sede aampliando la propria presenza in Europa e in Italia. L’obiettivo, recita un comunicato stampa, è entrare nel settore europeo delle energie rinnovabili offrendo alcune delle soluzioni più avanzate in termini di pannelli solari, moduli fotovoltaici e soluzioni di accumulo di energia a tutti i professionisti del settore dell’energia solare che operano nel settore residenziale, commerciale e su larga scala. L’ACCORDO CON DESASOLAR Per la distribuzione delle proprie soluzioni in Italia,lavorerà in sinergia con Desolar, la nuova business unit di Desa Srl (società specializzata nella ...

