Masters 1000 Montreal 2022 | programma | orari ed ordine di gioco lunedì 8 agosto con Fognini

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il, glie l’didel torneodiper la giornata di08. Parte il main draw, con Stan Wawrinka ed Emil Ruusuvuori ad aprire le danze sul campo centrale alle ore 18:00 italiane (le 12:00 locali). Dopodichè sarà il turno di Andy Murray e Taylor Fritz, mentre nella sessione serale, notturna per noi italiani, Shapovalov-De Minaur si sfideranno dalle 00:30, e Schwartzman-Davidovich Fokina a seguire. Sul secondo campo indi importanza, nel pieno della notte italiana trae martedì, sarà il turno di Fabio. Il ligure giocherà contro Rune come secondo match a partire dalle 00:30, dopo Giron e Bautista Agut. IL ...

sportface2016 : #Tennis | Il tabellone del #Masters1000 di #Montreal aggiornato con i qualificati: #Fognini affronterà #Rune - Tomas1374 : RT @Eurosport_IT: L'azzurro raggiunge Sinner e Berrettini ?????? #ATPMontreal | #Fognini | #Tennis - Eurosport_IT : L'azzurro raggiunge Sinner e Berrettini ?????? #ATPMontreal | #Fognini | #Tennis - sportface2016 : #NationalBankOpen, #Sinner e #Alcaraz si allenano insieme: “Siamo pronti” (FOTO) - Tennis_Ita : Masters 1000 Montreal, Fognini passa in tre set su Altmaier e si qualifica per il main draw -

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono fronteggiati in allenamento sul cemento di Montreal, in preparazione alche scatterà tra poche ore. Il tennista italiano e lo spagnolo, che hanno disputato la finale del torneo ATP 250 di Umago la scorsa settimana, hanno dato vita a una ...I due si sono allenati insieme a Montreal alla vigilia delche li vede tra i protagonisti più attesi e potenziali avversari in semifinale. A post shared by Carlos Alcaraz Garfia (@...La bielorussa non potrà affrontare Belinda Bencic nel primo turno del torneo canadese a causa di un problema di ‘termini di trattamento’ ...Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che una settimana fa si sono sfidati nella finale del torneo di Umago (vinta dall'italiano), saranno protagonisti del ...