Lando Buzzanca "scheletrico", l'appello disperato sul profilo del medico: "Potrei essere al capolinea. SALVATEMI!" (Di lunedì 8 agosto 2022) Continua a infittirsi il mistero sulle condizioni di Lando Buzzanca, l'attore è da mesi al centro di un giallo che vede coinvolti anche il figlio e la compagna. In mancanza di dichiarazioni dirette, continua a non essere chiaro come stia l'attore ma preoccupano le ultime dichiarazioni del presunto medico di fiducia su Facebook. Lando Buzzanca ricoverato: le parole sul profilo FB del medico Fulvio Tomaselli, secondo Fanpage.it "medico di fiducia" dell'attore Lando Buzzanca ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook che getta ombre e preoccupazione sulle condizioni dell'attore. Tomaselli inizia il post con la frase "Con poteri paranormali Lando mi invia…", il ...

