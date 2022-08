La missione complicata di Di Maio per superare la soglia del 3%: trattative in corso anche col partito Animalista (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo l’addio di Carlo Calenda all’alleanza con il partito Democratico, mutano gli scenari all’interno della coalizione di centrosinistra. E questo vale anche per Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci che, nelle ultime ore, per ampliare la base elettorale e superare la soglia di sbarramento del 3 per cento, si sono messi in contatto con il partito Animalista Italiano. A confermarlo è il fondatore del partito, Cristiano Ceriello, avvocato, attivista per i diritti animali, nonché regista di diversi documentari sulle tematiche sociali e ambientali. Il partito Animalista italiano alle ultime Elezioni europee è stato il decimo partito più votato in Italia, raccogliendo, su base nazionale, lo 0,6 ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo l’addio di Carlo Calenda all’alleanza con ilDemocratico, mutano gli scenari all’interno della coalizione di centrosinistra. E questo valeper Impegno Civico di Luigi Die Bruno Tabacci che, nelle ultime ore, per ampliare la base elettorale eladi sbarramento del 3 per cento, si sono messi in contatto con ilItaliano. A confermarlo è il fondatore del, Cristiano Ceriello, avvocato, attivista per i diritti animali, nonché regista di diversi documentari sulle tematiche sociali e ambientali. Ilitaliano alle ultime Elezioni europee è stato il decimopiù votato in Italia, raccogliendo, su base nazionale, lo 0,6 ...

