Incidente sul lavoro | operaio morto nel Vercellese

Un operaio di 58 anni è morto oggi mentre era al lavoro nello stabilimento di trattamento rifiuti "Territorio e Risorse" di Santhià (Vercelli), di proprietà del Gruppo Iren. L'uomo, dipendente di una ...

