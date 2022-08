Il caldo sta finendo, in arrivo pioggia e grandine: le previsioni per la settimana (Di lunedì 8 agosto 2022) La previsione è di Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it. "La risalita dell'Anticiclone delle Azzorre verso latitudini settentrionali, fin verso la Scandinavia - sottolinea Sanò - ha ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 agosto 2022) La previsione è di Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it. "La risalita dell'Anticiclone delle Azzorre verso latitudini settentrionali, fin verso la Scandinavia - sottolinea Sanò - ha ...

itsadebs : Questa estate sta volando, io non lo so come ci siamo arrivati ad agosto! Non vedo il mare da giugno, il lavoro sc… - GiancaBergamo : @Vendicatrice2 Con questo caldo ci sta ??Buongiorno ?????? - ArielTe1 : @jminne23 Ciao cara Jan,oggi si sta meglio,il temporale di ieri ha portato un pò di aria fresca anche se c'è molta… - AcademyFerment : Sta per arrivare un caldo africano! Qui in Sicilia nel weekend sono previste temperature insolite per questa decade… - Gabri4_Word : @MonicaR09570209 Ah ahh ????? Oggi meglio qui sempre stra caldo ma è ritornato il vento solito tipico del mare ..qui… -