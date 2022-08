Franco Prodi | Afa e siccità? Io guardo quello che accade nelle nubi

(Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - Professor, è uno scenario davvero apocalitticoche si presenta quest'estate. Temperature record, elevatissime e oltre misura,, fiumi che evaporano e scompaiono, foreste e boschi che bruciano. Ormai il cambiamento è un dato di fatto, è avvenuto e sembra anche che sarà sempre peggio. Qual è la sua riflessione di fronte a questi eventi? “Le vorrei far vedere la mappa dell'emisfero Nord vista dall'alto, questa mostra che ci sono due enormi aree di alte pressioni, una che chiamano Anticiclone Africano, ma non è vero, si tratta di un Anticiclone Atlantico che va dalle coste degli Stati Uniti sino a noi e adesso interesserà altre zone. Noi stiamo un pochino emergendo, stiamo passando a delle pressioni abbastanza normali ma in Inghilterra e Francia, per esempio, c'è ancora un'alta pressione molto importante”. ...

Il climatologo all'AGI: "Quella che stiamo vivendo è una situazione estrema, che va dal primo di dicembre sino a oggi. Situazioni estreme, ma meteorologiche. E non è che tutto ciò debba esser messo ne ..."