Emanuele ed Eleonora, fidanzati morti insieme a 47 e 45 anni. Lasciano figli piccoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Si chiamavano Emanuele Corucci ed Eleonora Franchi, avevano 47 e 45 anni; sono le vittime dello schianto che nella notte tra sabato e domenica ha paralizzato la A11 a Pontedera. L’incidente è avvenuto all’1.30 tra Chiesina Uzzanese e Altopascio, in direzione mare. A quanto si apprende la coppia era in sella ad una moto Harley Davidson quando sarebbe stata tamponata. L’impatto avrebbe ucciso Eleonora sul colpo mentre Emanuele, sbalzato dal mezzo, ucciso da un’auto in corsa che stava sopraggiungendo in quel momento e che non poteva evitarlo. Sul posto oltre alla Stradale che ha avviato immediati accertamenti e rilievi di rito e di legge, e ai vigili del fuoco, si è precipitato il personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118 che non ha potuto far altro se non constatare il decesso dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Si chiamavanoCorucci edFranchi, avevano 47 e 45; sono le vittime dello schianto che nella notte tra sabato e domenica ha paralizzato la A11 a Pontedera. L’incidente è avvenuto all’1.30 tra Chiesina Uzzanese e Altopascio, in direzione mare. A quanto si apprende la coppia era in sella ad una moto Harley Davidson quando sarebbe stata tamponata. L’impatto avrebbe uccisosul colpo mentre, sbalzato dal mezzo, ucciso da un’auto in corsa che stava sopraggiungendo in quel momento e che non poteva evitarlo. Sul posto oltre alla Stradale che ha avviato immediati accertamenti e rilievi di rito e di legge, e ai vigili del fuoco, si è precipitato il personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118 che non ha potuto far altro se non constatare il decesso dei ...

