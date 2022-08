TV7Benevento : **Elezioni: sondaggista Noto, 'Calenda e Renzi? Insieme partenza a doppia cifra'** - - TV7Benevento : **Elezioni: sondaggista Pessato, 'mai in storia Repubblica cambiamenti così improvvisi'** - - RedaFree_it : ??#Elezioni, #sondaggista #Piepoli a Free ?? Dal suo punto di vista, secondo i sondaggi, qual è la situazione delle… - Pietro_Firenze : Da - novasocialnews : Elezioni, sondaggista Mannheimer: 'Fattore Renzi è un'incognita, potrebbe arrivare anche al 6%'… -

Fanpage.it

... o La Rete di Leoluca Orlando sono scese in campo mesi prima delle. Il risultato effettivo ... Lo dice all'Adnkronos ilMaurizio Pessato (Swg) che sollecita: "Non abbiamo elementi ...Non c'è un giudizio politico precedente, perché i nuovi partiti non hanno governato, 'arrivano vergini al momento dellee questo generalmente attrae consenso', spiega il. L'unica ... Chi vince le elezioni, Fratelli d'Italia e Partito democratico i più votati secondo i sondaggi Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "E' la prima volta che nella storia della Repubblica si verificano in prossimità del voto cambiamenti così improvvisi e repentini come lo strappo del leader di ...Carlo Calenda ci ha visto giusto mollando il Pd di Enrico Letta e correndo da solo - o forse con Italia viva di Matteo Renzi - alle elezioni ...