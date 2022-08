Docente esperto, 30mila firme in poche ore contro la riforma della scuola legata al Pnrr: "Lede la nostra dignità" (Di lunedì 8 agosto 2022) L'iniziativa della petizione online indirizzata al presidente del Consiglio Draghi è di un professore siciliano, Salvo Amato, leader del gruppo Facebook Professione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 agosto 2022) L'iniziativapetizione online indirizzata al presidente del Consiglio Draghi è di un professore siciliano, Salvo Amato, leader del gruppo Facebook Professione ...

marattin : E allora nel decreto varato ieri, il Governo ha modificato quella norma, in questo modo: se un docente supera con s… - solo_pi_ : mld di Euro presi in prestito per distribuirli a cazzo - Draghi è sta roba qui e nulla più di questo, oltre a menti… - SirJohn2024 : RT @Phastidio: Docente “esperto” o diversamente anziano? - VincentMele92 : L'introduzione del #docenteesperto è l'ennesimo schiaffo ai precari della scuola italiana. - MonicaRavaglia : Stralciare la norma sul 'docente esperto', lede la dignità della professione docente - Firma la petizione!… -