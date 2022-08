Coppa Italia 2022, Modena-Sassuolo 3-2: gialloblù ai sedicesimi (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Modena sconfigge 3-2 il Sassuolo nel derby emiliano e si qualifica a sorpresa per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2022. Tra le mura amiche dello stadio ‘Alberto Braglia’ i gialloblù trionfano grazie alle reti di Falcinelli all’11’ e alla doppietta di Mosti al 30? e al 53?. Per i neroverdi a segno Berardi su rigore al 47? del primo tempo e Ayhan all’88’. Per la squadra di Dionisi gioca tutta la partita Raspadori al centro di una trattativa di mercato con il Napoli. Il Modena affronterà la vincente tra Cremonese e Ternana, in campo alle 21 allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara. Anche il Genoa si qualifica ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. I rossoblù superano al ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilsconfigge 3-2 ilnel derby emiliano e si qualifica a sorpresa per idi finale di. Tra le mura amiche dello stadio ‘Alberto Braglia’ itrionfano grazie alle reti di Falcinelli all’11’ e alla doppietta di Mosti al 30? e al 53?. Per i neroverdi a segno Berardi su rigore al 47? del primo tempo e Ayhan all’88’. Per la squadra di Dionisi gioca tutta la partita Raspadori al centro di una trattativa di mercato con il Napoli. Ilaffronterà la vincente tra Cremonese e Ternana, in campo alle 21 allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara. Anche il Genoa si qualifica aidi finale di. I rossoblù superano al ...

