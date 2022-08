Chris Hemsworth, Raoul Bova, Ben Affleck e gli altri belli d’agosto (Di lunedì 8 agosto 2022) Almeno nell’universo maschile. Perché nello star system sono tanti i divi nati nel mese estivo che hanno sex appeal e bellezza da vendere. Pettorali scolpiti, fisico da dio greco, sguardo magnetico: chi non ha pensato immediatamente a Jason Momoa o Chris Hemsworth? La lista si allunga aggiungendo Raoul Bova e Ben Affleck. Fino a senior come Robert De Niro e Richard Gere. Segni particolari? bellissimi. Sarà il segno zodiacale (Leone e Vergine) o qualche particolare congiuntura astrale del mese, fatto sta che agosto è un mese all’insegna della bellezza in chiave maschile. E per tanti e diversi motivi. Ipa belli nati ad agosto: il macho Jason Momoa Capelli lunghi, barba pronunciata, muscoli sempre in bella vista: quella di Jason Momoa è la tipica bellezza hawaiana. Sexy ... Leggi su amica (Di lunedì 8 agosto 2022) Almeno nell’universo maschile. Perché nello star system sono tanti i divi nati nel mese estivo che hanno sex appeal e bellezza da vendere. Pettorali scolpiti, fisico da dio greco, sguardo magnetico: chi non ha pensato immediatamente a Jason Momoa o? La lista si allunga aggiungendoe Ben. Fino a senior come Robert De Niro e Richard Gere. Segni particolari?ssimi. Sarà il segno zodiacale (Leone e Vergine) o qualche particolare congiuntura astrale del mese, fatto sta che agosto è un mese all’insegna della bellezza in chiave maschile. E per tanti e diversi motivi. Ipanati ad agosto: il macho Jason Momoa Capelli lunghi, barba pronunciata, muscoli sempre in bella vista: quella di Jason Momoa è la tipica bellezza hawaiana. Sexy ...

