WTA San José 2022: Shelby Rogers e Daria Kasatkina si guadagnano l’accesso in finale (Di domenica 7 agosto 2022) Sarà una sfida USA-Russia (senza bandiera) quella che andrà in scena nella finale del WTA 500 californiano di San José. A disputarla saranno Shelby Rogers, alla sua terza finale sul circuito maggiore in carriera, e Daria Kasatkina, che qualche problema con la madrepatria potrebbe averlo per recenti ammissioni, che gioca invece il suo decimo ultimo atto, nonché secondo consecutivo in questo luogo (l’anno scorso aveva perso da Danielle Collins). Per Rogers il compito di battere l’altra russa Veronika Kudermetova è abbastanza semplice per quel che riguarda il primo set: un break nel primo game, un altro nel nono, ed è 6-3 senza neanche l’ombra di un patema. Più lottato il secondo, in cui due volte l’americana perde la battuta e altrettante si rimette in ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Sarà una sfida USA-Russia (senza bandiera) quella che andrà in scena nelladel WTA 500 californiano di San. A disputarla saranno, alla sua terzasul circuito maggiore in carriera, e, che qualche problema con la madrepatria potrebbe averlo per recenti ammissioni, che gioca invece il suo decimo ultimo atto, nonché secondo consecutivo in questo luogo (l’anno scorso aveva perso da Danielle Collins). Peril compito di battere l’altra russa Veronika Kudermetova è abbastanza semplice per quel che riguarda il primo set: un break nel primo game, un altro nel nono, ed è 6-3 senza neanche l’ombra di un patema. Più lottato il secondo, in cui due volte l’americana perde la battuta e altrettante si rimette in ...

OA_Sport : WTA San José 2022: sarà Rogers-Kasatkina la finale in California - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per Rogers vs Kudermetova, prima semifinale del WTA 500 di San Jose - Deepnightpress : Pronostico Paula Badosa v Daria Kasatkina WTA San Josè 07-08-22 #WTASanJosè #WTA #bettingtips #Tennis #TennisPicks… - Tennis_Ita : WTA 500 San Jose: Badosa vince la sfida con Gauff, Kasatkina rimonta Sabalenka. Fuori a sorpresa Jabeur e Anisimova - livetennisit : WTA 500 San Jose e WTA 250 Washington: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) -