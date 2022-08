Warner Bros. e DC, cancellare tutto e ripartire: la nuova policy che fa discutere. Ma è davvero sbagliato? (Di domenica 7 agosto 2022) Rivoluzione in Warner Bros. Discovery, la nuova conglomerata guidata da David Zaslav: priorità ai progetti cinematografici di peso ed espansione delle piattaforme streaming, non senza strategie commerciali spietate come l'annunciata cancellazione di Batgirl. Una laurea in scienze, una in legge e un dottorato in giurisprudenza - con lode - conseguiti entro i 25 anni. A 29 era già presidente della sezione cable and domestic TV di NBC Universal, nonché supervisore della distribuzione dei nuovi media dell'emittente. Lavoratore infaticabile ed esperto conoscitore del mercato della comunicazione e dell'intrattenimento, David Zaslav rimane a NBC fino al 2006, quando gli viene offerto il posto di CEO alla Discovery Communications. Una volta lì, rivoluziona la compagnia dall'interno, rafforzando le reti principali del network e lanciando la ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 agosto 2022) Rivoluzione in. Discovery, laconglomerata guidata da David Zaslav: priorità ai progetti cinematografici di peso ed espansione delle piattaforme streaming, non senza strategie commerciali spietate come l'annunciata cancellazione di Batgirl. Una laurea in scienze, una in legge e un dottorato in giurisprudenza - con lode - conseguiti entro i 25 anni. A 29 era già presidente della sezione cable and domestic TV di NBC Universal, nonché supervisore della distribuzione dei nuovi media dell'emittente. Lavoratore infaticabile ed esperto conoscitore del mercato della comunicazione e dell'intrattenimento, David Zaslav rimane a NBC fino al 2006, quando gli viene offerto il posto di CEO alla Discovery Communications. Una volta lì, rivoluziona la compagnia dall'interno, rafforzando le reti principali del network e lanciando la ...

