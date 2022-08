Tiscali

Rientrata in Top 40 quest'anno per la prima volta dal 2014, Kanepi ha chiuso la finale con la metà degli ace, cinque contro 10, un gratuito in più di, 19 a 18 e poco più della metà dei ...La campionessa olimpica, sconfitta un anno fa a Berlino da Liudmila, ha raggiunto la ... Jabeur negli ottavi di Madrid lungo il percorso che l'ha portata fino alladel titolo. Non ... Samsonova conquista Washington: il record da applausi in finale Due finali giocate, due finali vinte. Liudmila Samsonova, che nell'intervista a SuperTennis si è confessata come una tennista ambiziosa, si ...È Liudmila Samsonova la campionessa del Citi Open 2022. La russa, all’esordio in questo torneo, ha superato in rimonta Kaia Kanepi, aggiudicandosi il WTA 250 di Washington. Per lei, cresciuta tennisti ...