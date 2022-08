Piazzale dell’ex dogana di via Rovelli al Comune di Bergamo | nuova area sosta dei bus turistici

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 agosto 2022) Ildiottiene in comodato d’uso per due anni l’, di proprietà di Intesa Sanpaolo, deldi via: la delibera che sancisce l’accordo è stata approvata dalla Giunta Gori nella seduta dello scorso 4 agosto e sancisce il passaggio gratuito all’Amministrazione di un’di circa 10mila metri quadrati all’interno del comparto dismesso di proprietà dell’istituto bancario non lontana dallo scalo ferroviario di. Un’operazione che ildiha inteso realizzare per dare unasoluzione e nuovi spazi diai busin arrivo in città, anche in vista dell’appuntamento 2023 con ...