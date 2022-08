MotoGP | Viñales il più veloce nel warm-up di Silverstone con l’Aprilia 5° Quartararo | fuori dalla top10 Bagnaia

Leggi su oasport

(Di domenica 7 agosto 2022) Mavericksi conferma in un fantastico stato di forma e sigla il miglior tempo nel-up del Gran Premio di Gran Bretagna 2022, valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale. Lo spagnolo delha girato in 1’59?227, rifilando un paio di decimi alle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir nella breve simulazione di passo gara effettuata stamani in quel di. Migliore degli italiani Marco Bezzecchi con la Ducati del Team Mooney VR46 in quarta posizione a 341 millesimivetta, mentre il leader del campionato Fabioha chiuso con il quinto tempo a 663 millesimitesta montando però pneumatici ormai a fine vita. Buoni segnali in casa Aprilia per Aleix Espargarò, 6° a 667 millesimi dal compagno di squadra ...