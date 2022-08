MotoGP 2022: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 7 agosto 2022) La classifica piloti aggiornata della MotoGP 2022. Al via una nuova stagione emozionante di Motomondiale, la prima dopo il ritiro di Valentino Rossi. Si comincia come sempre in Qatar, sul circuito di Losail, per poi spostarsi sulla nuova pista di Mandalika, in Indonesia. Una stagione da vivere fino alla fine, con il ritorno di un Marc Marquez che sembra finalmente sulla via del recupero, e molte Ducati in griglia. LA classifica Quartararo 180 Espargaro A. 158 Bagnaia 131 Bastianini 118 Zarco 114 Miller 107 Binder B. 93 Mir 77 Rins 75 Oliveira 71 Martin 70 Vinales 62 Marquez M. 60 Marini 52 Bezzecchi 55 Nakagami 44 Espargaro P. 40 Marquez A. 27 Morbidelli 25 Di Giannantonio 17 Binder D. 10 Dovizioso 10 Gardner 9 Fernandez 5 Pirro 0 Bradl 0 Savadori 0 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Ladella. Al via una nuova stagione emozionante di Motomondiale, la prima dopo il ritiro di Valentino Rossi. Si comincia come sempre in Qatar, sul circuito di Losail, per poi spostarsi sulla nuova pista di Mandalika, in Indonesia. Una stagione da vivere fino alla fine, con il ritorno di un Marc Marquez che sembra finalmente sulla via del recupero, e molte Ducati in griglia. LAQuartararo 180 Espargaro A. 158 Bagnaia 131 Bastianini 118 Zarco 114 Miller 107 Binder B. 93 Mir 77 Rins 75 Oliveira 71 Martin 70 Vinales 62 Marquez M. 60 Marini 52 Bezzecchi 55 Nakagami 44 Espargaro P. 40 Marquez A. 27 Morbidelli 25 Di Giannantonio 17 Binder D. 10 Dovizioso 10 Gardner 9 Fernandez 5 Pirro 0 Bradl 0 Savadori 0 SportFace.

SkySportMotoGP : ?? PECCO BAGNAIA CONQUISTA SILVERSTONE ? Cadute senza conseguenze per Zarco e Mir I RISULTATI ?… - SkySportMotoGP : ???? A SILVERSTONE VITTORIA DI DENNIS FOGGIA ? Tante cadute nel finale I RISULTATI ? - Tomas1374 : RT @SkySportMotoGP: ?? PECCO BAGNAIA CONQUISTA SILVERSTONE ? Cadute senza conseguenze per Zarco e Mir I RISULTATI ? - IlMagico94 : RT @SkySportMotoGP: ?? PECCO BAGNAIA CONQUISTA SILVERSTONE ? Cadute senza conseguenze per Zarco e Mir I RISULTATI ? - filglor : RT @SkySportMotoGP: ?? PECCO BAGNAIA CONQUISTA SILVERSTONE ? Cadute senza conseguenze per Zarco e Mir I RISULTATI ? -