Mondiali, colpo di teatro: no alla Francia, annuncio a sorpresa (Di domenica 7 agosto 2022) In vista dei prossimi Mondiali in Qatar la Francia campione in carica non potrà prendere in considerazione un talento della nostra Serie A. Il calcio europeo è ripartito in questi giorni, in anticipo sulla normale tabella di marcia anche a causa di un impegno che renderà la stagione 2022/2023 decisamente anomala. Tra novembre e dicembre, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 agosto 2022) In vista dei prossimiin Qatar lacampione in carica non potrà prendere in considerazione un talento della nostra Serie A. Il calcio europeo è ripartito in questi giorni, in anticipo sulla normale tabella di marcia anche a causa di un impegno che renderà la stagione 2022/2023 decisamente anomala. Tra novembre e dicembre, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MatchFishingIta : MONDIALI GIOVANILI IN SLOVENIA : ECCO I RISULTATI: Si è da poco conclusa la prima prova dei campionati del mondo di… - Fipsas1942 : Sono iniziati questa mattina sulle rive del fiume #Sava in #Slovenia, i mondiali di #pescaalcolpo Under 15, Under 2… - Parapiero : @RobertoRenga Da quando ero bambino i mondiali di calcio erano l’appuntamento dell’estate, farli d’inverno per comp… - diegomassacm : @Spina14_acm Si, ti assicuri uno dei potenziali crack mondiali, pobega è un buonissimo giocatore altrimenti non sar… - decavi81 : RT @angelo_forgione: In un colpo solo... una squadra che lo farà giocare titolare nella stagione dei Mondiali, un ingaggio di 4 milioni net… -