Milan e Inter in polemica con il Comune di Milano | c’è il ricorso al Tar

(Di domenica 7 agosto 2022) Oltre alle tensioni dovute ai ritardi per il nuovo stadio,si ritrovano in mezzo ad un'altra disputa con ildio.

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ? #Kostic l'Eintracht apre la porta ? Chiamatelo Toric! ? Il #Villarreal affonda… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? MILAN SEI BELLO INTER SEI INDIFESA Tutte le #notizie ??… - gippu1 : Al netto della stagione anomala che consente di fare pronostici solo fino a novembre, della dabbenaggine del Marsig… - treblewin2010 : erickthohir realcambiasso diego22milito luisfigo inter ricky11alvarez zanettiofficial intermilanfans GoGoGoGo Inter Milan - GRealta : Squadre oggi qualificate alla Champions incontrate dall'Inter: 0 Squadre oggi qualificate alla Champions League in… -

, Juve etriangolo dello scudetto; Napoli e Roma a un'incollatura; Lazio, Atalanta e Fiorentina pronte a inserirsi. La serie A scalda i motori: tra sei giorni (apre- Udinese) parte ...Tutte le notizie sul calciomercato di Serie A e non solo nel nostro notiziario ...L'ex allenatore di Juventus, Roma e Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'inserimento dei giallorossi nella lotta. Sabato 13 agosto il campionato si aprirà con… Leggi ...L'Inter continua a lavorare sul mercato con la necessità di piazzare qualche operazione in uscita per alleggerire i ...