Masters 1000 Montreal 2022, Sinner e Alcaraz si allenano insieme: “Siamo pronti” (Di domenica 7 agosto 2022) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono allenati insieme alla vigilia dell’inizio del torneo Masters 1000 di Montreal. A testimoniarlo è una foto postata sui social dal tennista spagnolo, in cui i due giovani tennisti sorridono al termine di una sessione di allenamento. “We’re ready“, ovvero “Siamo pronti” ha scritto Alcaraz, secondo favorito del torneo. I due si sono affrontati due volte quest’estate, prima a Wimbledon e poi a Umago, sempre con vittoria di Sinner, e potrebbero ritrovarsi in Canada. Di seguito la foto dei due. @janniksin! We’re ready! pic.twitter.com/IDVqUYAt3j — Carlos Alcaraz (@carlosAlcaraz) August 7, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Jannike Carlossi sono allenatialla vigilia dell’inizio del torneodi. A testimoniarlo è una foto postata sui social dal tennista spagnolo, in cui i due giovani tennisti sorridono al termine di una sessione di allenamento. “We’re ready“, ovvero “” ha scritto, secondo favorito del torneo. I due si sono affrontati due volte quest’estate, prima a Wimbledon e poi a Umago, sempre con vittoria di, e potrebbero ritrovarsi in Canada. Di seguito la foto dei due. @janniksin! We’re ready! pic.twitter.com/IDVqUYAt3j — Carlos(@carlos) August 7,SportFace.

Tennis_Ita : Masters 1000 Montreal, Fognini passa in tre set su Altmaier e si qualifica per il main draw - livetennisit : Masters 1000 Montreal: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Fabio Fognini (L… - infoitsport : Masters 1000 Montreal su SuperTennis: alle 9 e alle 15, l'appuntamento raddoppia - infoitsport : Masters 1000 Montreal su SuperTennis: alle 9 e alle 15, l'appuntamento raddoppia - infoitsport : Atp Masters 1000 Montreal, Sinner-Berrettini l'Italia sogna la prima sfida -