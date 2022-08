Firenze, rifiuti; cassonetti elettronici come autovelox, basta vernice per metterli fuori uso. Utenti infuriati (Di domenica 7 agosto 2022) La modernizzazione dei cassonetti causa più disservizi agli Utenti. Sono insufficienti e possono essere resi inservibili L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 7 agosto 2022) La modernizzazione deicausa più disservizi agli. Sono insufficienti e possono essere resi inservibili L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Firenze, rifiuti; cassonetti elettronici come autovelox, basta vernice per metterli fuori uso. Utenti infuriati - venti4ore : Firenze, rifiuti; cassonetti elettronici come autovelox, basta vernice per metterli fuori uso…. - FirenzePost : Firenze, rifiuti; cassonetti elettronici come autovelox, basta vernice per metterli fuori uso. Utenti infuriati - venti4ore : Abbandono di rifiuti a Firenze interventi della polizia municipale - QuiNewsFirenze : Cucina e frigo in strada, beccato dalla Municipale -