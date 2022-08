Empoli, ora è UFFICIALE: arriva Lammers dall’Atalanta (Di domenica 7 agosto 2022) Sam Lammers è un nuovo giocatore dell’Empoli, che ne ha comunicato l’arrivo UFFICIALE dall’Atalanta: il comunicato Sam Lammers passa dall’Atalanta all’Empoli. Il comunicato UFFICIALE del club azzurro. LA NOTA – «Sam Lammers è un nuovo calciatore azzurro. Attaccante olandese classe 1997, arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Samè un nuovo giocatore dell’, che ne ha comunicato l’arrivo: il comunicato Sampassaall’. Il comunicatodel club azzurro. LA NOTA – «Samè un nuovo calciatore azzurro. Attaccante olandese classe 1997,a titolo temporaneo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

